Trei motive pentru care ar trebui să consumi ulei de pește zilnic Uleiul de pește este unul dintre puținele alimente care conțin acizi grași Omega-3 – grasimi esențiale de care organismul are nevoie, dar pe care nu le poate produce. Consumat in fiecare zi, uleiul de pește contribuie la o stare de sanatate mai buna. Ce sunt acizii grași Omega-3 Acizii grași Omega-3 fac parte din categoria grasimilor sanatoase care au beneficii importante pentru sanatate daca sunt consumate regulat: reduc nivelul de colesterol și de trigliceride, energizeaza organismul și ajuta la dizolvarea vitaminelor liposolubile, spre exemplu vitamina D.Exista mai multe tipuri de acizi grași… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

