- Trei persoane au fost ucise, iar alte cateva zeci au fost ranite, inclusiv sapte prin impuscare, in urma atacului armat produs duminica intr-un centru comercial din Copenhaga, conform noilor date furnizate de autoritatile daneze.

- Un atac cu arma de foc a avut loc duminica dupa-amiaza intr-un centru comercial din Copenhaga. Un prim bilanț dat publicitații de poliția daneza anunța cel puțin trei morți și patru raniți grav. Suspectul, un tanar in varsta de 22 ani, cu antecedente psihiatrice, a fost arestat fara violența. Luni,…

- Politia daneza a anuntat luni ca patru persoane, intre care doi cetateni suedezi, se afla in stare critica, dar stabila, dupa ce au fost prinse intr-un schimb de focuri care a avut loc duminica intr-un centru comercial din Copenhaga, unde trei persoane au fost ucise, relateaza Reuters. Trei persoane…

