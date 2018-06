Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist de 30 de ani, din Deva, nu a adaptat viteza pe Calea Zarandului din oraș și a intrat in coliziune cu partea din spate a unui automobil care circula in fața sa. In urma impactului a rezultat ranirea ușoara a motociclistului. La fața locului a sosit un echipaj de la SAJ Hunedoara…

- Alt accident cu romani pe o autostrada din Ungaria. Doi morti, trei raniti, in apropiere de Debrecen, pe M3. Seria tragediilor romanesti pe soselele din Ungaria continua ... The post Alt accident cu romani pe o autostrada din Ungaria. Doi morti, trei raniti, in apropiere de Debrecen, pe M3 (video) appeared…

- Accident grav in Buftea. Un șofer baut a provocat moartea unui copil și ranirea a cinci persoane, vineri noaptea, dupa ce a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de o alta mașina care circula regulamentar, scrie Mediafax. Un copil de 6 ani a murit, alte cinci persoane,…

- Cel puțin doua persoane au decedat, printre care și un roman, iar alte 18 au fost ranite, dupa ce un tren a intrat in coliziune cu un camion cu remorca in apropiere de orașul italian Torino, au anunțat autoritațile, potrivit postului Sky News.Printre persoanele decedate se numara și un mecanic al ...

- Patru barbati au fost raniti sambata, intr-un accident produs pe autostrada A1, la kilometrul 253, la iesirea spre Ocna Sibiului, unde un sofer fara permis, in stare de ebrietate, a trecut de pe banda de...

- Doi oameni au murit si alti 14 au fost raniti in urma coliziunii a doua trenuri, luni seara, in Bavaria, a anuntat politia federala germana... The post Accident teribil in Germania: doua trenuri s-au ciocnit violent. Sunt morți și raniți appeared first on Renasterea banateana .

- O femeie în vârsta de 32 de ani si-a pierdut viata iar alte trei persoane au fost ranite într-un accident rutier care a avut loc miercuri seara pe un drum judetean din comuna hunedoreana Beriu.

