Stiri pe aceeasi tema

- Trei oameni au murit si opt au fost raniti usor vineri seara si sambata in doua accidente ale unor ambarcatiuni in laguna Venetia, au anuntat pompierii italieni, relateaza AFP. Chiar inainte de miezul noptii de vineri, o ambarcatiune cu patru tineri la bord care se intorceau de la o petrecere…

- Trei oameni au murit si opt au fost raniti usor vineri seara si sambata in doua accidente ale unor ambarcatiuni in laguna Venetia, au anuntat pompierii italieni, relateaza AFP.Chiar inainte de miezul noptii de vineri, o ambarcatiune cu patru tineri la bord care se intorceau de la o petrecere…

- Doi pescari au decedat in noaptea de vineri spre sambata la intrarea in laguna Venetia in urma coliziunii cu o alta ambarcatiune ai carei ocupanti au fost raniti, a anuntat Serviciul de pompieri italian,...

- Doua persoane au murit si patru au fost ranite, in trei accidente care s-au produs joi, pe DN1, in localitatea Persani, judetul Brasov, aproape in acelasi timp. Sase masini au fost avariate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident grav de circulația a avut loc pe un drum din județul Timiș in aceasta noapte. Potrivit polițiștilor, doi tineri și-au pierdut viața, iar alte patru persoane au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau a parasit carosabilul din cauza vitezei prea mari și a lovit un pod. “Accidentul a…

- Trei persoane au murit si patru sunt ranite grav, in urma unui accident care a avut loc sambata dimineata, pe Autostrada A1, intre Deva si Orastie, in judetul Hunedoara, transmite corespondentul Mediafax. Potrivit reprezentantilor Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara, trei persoane au murit si…

- Cinci pasageri au fost grav raniți joi, in urma unui accident in care a fost implicat un autocar. Din nefericire, unul dintre aceștia s-a stins din viața la cateva ore de la accident. ”Dupa primele cercetari efectuate la fata locului, s-a stabilit ca un barbat de 31 ani, in timp ce conducea un autobuz …

- Pe 2 iulie 1923, un tren de persoane, ce mergea de la București catre Iași se ciocnește, in stația Vintileanca, cu un marfar, staționat, in jurul orelor 11, provocand moartea a 66 de oameni și ranirea a 105. Imediat, banda țiganului Nicu Gheorlan afla și ajunge la fața locului unde fura tot ce se putea…