Trei morți din Cimitirul Huși, amenințați cu judecata! POFTIM, SITUAȚIE!… Necaz la cimitirul din Huși! Trei morți sunt luați in vizor de autoritațile locale, care le-au pus gand rau, pe motiv ca defuncții nu și-au mai platit “cazarea” de niște ani buni. Nici macar rudele nu s-au interesat, astfel ca responsabilii de la Primaria Huși, cei care administreaza cimitirul, le pun in vedere Articolul Trei morți din Cimitirul Huși, amenințați cu judecata! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

