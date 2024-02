Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati, cautati de autoritatile din Austria dupa o talharie la care au folosit si o arma, au fost depistati in orasul Otelu Rosu din judetul Caras-Severin. Ei au fost retinuti 24 de ore, in urma unei decizii a Curtii de Apel Timisoara, urmand sa fie extradati, potrivit news.ro”Politisti de la Serviciul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui tanar in varsta de 17 ani, dat disparut sambata pe raza localitații Oraștie, județul Hunedoara. „La data de 13 ianuarie, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de catre personalul de serviciu din…

- O femeie in varsta de 33 de ani, din orasul vasluian Negresti, a fost retinuta de politisti dupa ce a fost depistata fara permis la volanul unei masini in care se aflau si copiii sai, in varsta de 11 si 14 ani. Femeia este recidivista, ea mai fiind cercetata in alte doua dosare, din același motiv. Acum,…

- CARAȘ-SEVERIN – Cei 35 de agenți de poliție ce au absolvit luna trecuta școlile de agenți de poliție de la Campina și Cluj-Napoca și au fost repartizați la Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au finalizat un stagiu intensiv de pregatire, axat pe aspecte teoretice, practice, adaptare și…

- Un incendiu de proportii a izbucnit, marti dimineata, la Ferma Dacilor din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani, unde erau cazați mai mulți turiști. Pompierii au... The post Un copil a fost gasit mort in incendiul de la Ferma Dacilor. Alți 7 turiști, doi minori și cinci adulți, sunt inca disparuți…

- Doi minori din Cluj-Napoca au fost reținuți de catre polițiști pentru 24 de ore dupa ce au produs un incendiu puternic la Iulius Mall in urma cu cateva zile. Citește și: Incendiu la Iulius Mall in Cluj-Napoca! Clienții au fost evacuați! (VIDEO) Incendiul care a mistuit zona de aprovizionare a supermarketului…

- Trei adolescenti cu varste cuprinse intre 11 si 16 ani sunt cautati de catre Politie dupa ce au plecat dintr-un centru social din judetul Prahova. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova solicita persoanelor care ii vad pe cei trei sa anunte autoritatile.Semnalmentele si fotografiile celor…