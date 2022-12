Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii in varsta de 10, 6 și respectiv 3 ani, au ajuns la spital in urma intoxicației cu monoxid de carbon emanat de la soba din locuința. Cazul a avut loc in dimineața zilei de astazi, 7 decembrie, in localitatea Valea Perjei, raionul Taraclia.

- Trei copii au ajuns la spital, dupa ce s-au intoxicat cu monoxidul de carbon emanat de soba locuinței in care locuiau. Totul s-a intamplat in dimineața zilei de miercuri, intr-o casa din satul Valea Perjei, raionul Taraclia, transmite Echipa.md. Ajuns la fața locului, un echipaj al ambulanței a stabilit…

- Strigat dupa ajutor la miez de noapte. Trei minori, de 3 ani, 6 ani si, respectiv, 10 ani au fost dusi la spital, fiind intoxicati cu monoxid de carbon, emanat de la soba din casa. S-a intamplat in localitatea Valea Perjei, raionul Taraclia.

- Echipele de asistența medicala urgenta informeaza ca in perioada 21.11.22 - 27.11.22, intervenția ambulanței a fost solicitata pentru 14590 persoane, inclusiv la 3103 copii. Dupa acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital, 5637 pacienți, dintre care 1561 copii au fost transportați la…

- In ultimele 24 de ore, 9 persoane au avut de suferit in urma intoxicarii cu monoxid de carbon, dupa ce au folosit sobele din propriile locuințe. Potrivit informațiilor de la IGSU, primul caz de intoxicație a fost inregistrat in orașul Caușeni pe 28 noiembrie la ora 08:55, transmite Realitatea.md . „Un…

- 9 persoane au avut de suferit in urma intoxicarii cu monoxid de carbon, dupa ce au folosit sobele din propriile locuințe, in ultimele 24 de ore. Este vorba despre 3 familii, una din Caușeni, una din UTA Gagauzi și o familie din Glodeni.

- Un copil de 11 ani din satul Piatra, raionul Orhei, a ajuns la spital, dupa ce s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o soba defecta. Cazul a fost inregistrat in seara de 12 noiembrie. In prezent, viața baiatului este in afara oricarui pericol.

- Trei persoane, dintre care doi minori, s-au intoxicat cu produse de gaze toxice in urma exploatarii necorespunzatoare a unui cazan alimentat cu gaze naturale, informeaza IGSU.Este vorba de o femeie de 34 de ani și doi copii cu varsta de 1 și, respectiv, 9 ani.