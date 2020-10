Trei medalii de aur până la acest moment pentru România la Campionatele Europene de Canotaj Echipajul de dublu rame al Romaniei, format din Adriana Ailincai și Iuliana Buhuș, a caștigat medalia de aur la Campionatele Europene de canotaj de la Poznan, Polonia. Tot aur a obținut și echipa de dublu vasle, Ancuța Bodnar și Simona Radiș. Romancele au condus cursa de la un capat la altul si s-au impus cu timpul de 7 min 17 sec 190/100, fiind urmate de Spania (Aina Cid, Virginia Diaz Rivas), 07 min 18 sec 820/1000, si de Grecia (Maria Kyridou, Christina Bourmpou), 07 min 20 sec 240/1000. O alta medalie de aur a venit de la echipajul de dublu rame masculin, formata din Ciprina Tudosa și Marius… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iuliana Buhus si Adriana Ailincai au castigat, duminica, medalia de aur la Campionatele Europene de canotaj de la Poznan, in proba feminina de dublu rame, anunța news.ro.Ele au fost urmate in ordine de sportivele din Spania si Grecia. Ciprian Tudosa si Marius-Vasile Cozmiuc au luat…

- Romania a cucerit aurul in proba feminina de dublu rame, prin echipajul Adriana Ailincai, Iuliana Buhus, duminica, la Campionatele Europene de canotaj de la Poznan (Polonia). Romancele au condus cursa de la un capat la altul si s-au impus cu timpul de 7 min 17 sec 190/100, fiind urmate…

- România a reusit sa califice în finalele pentru medalii nu mai putin de opt echipaje din cele douasprezece deplasate la Campionatele Europene de canotaj de la Poznan (Polonia), informeaza Agerpres.Dupa cele patru echipaje care au obtinut biletele pentru finale de vineri, sâmbata…

- ​România are patru echipaje calificate în finale, dupa prima zi a Campionatelor Europene de canotaj pentru seniori de la Poznan (Polonia), cea de vineri, potrivit Agerpres.Cele patru barci care si-au asigurat prezenta în finalele pentru medalii sunt cele de dublu rame feminin…

- Valoarea Produsului Intern Brut estimat pentru 2018 a fost de 951,73 miliarde de lei in preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 4,5% fata de anul 2017, conform datelor Institutul National de Statistica (INS). Comparativ cu varianta semidefinitiva, Produsul Intern Brut nominal estimat pentru…

- Simona Halep a trecut relativ ușor de Amanda Anisimova in turul trei al turneului Roland Garros, cu scorul de 6-0, 6-1. Meciul a fost decis in al doilea game, cand Simona a reușit sa iși caștige serviciul dupa ce a blocat cinci mingi de break ale Anisimovei. Halep și-a astfel luat revanșa pentru infrangerea…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig a castigat primul sau titlu WTA din cariera, duminica, la Istanbul, competitie dotata cu premii totale de 225.500 de dolari, dupa ce a invins-o in finala pe canadianca Eugenie Bouchard, cu 2-6, 6-1, 7-6 (7-4). Patricia a reușit sa caștige doar dupa opt mingi de…

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer s-a calificat in sferturile de finala ale probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, din New York, dupa ce s-a impus cu 4-6, 6-3, 6-4 in fata columbienilor Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah. Tecau si Rojer i-au invins pe principalii favoriti…