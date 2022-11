Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este blocat marti dimineata pe DN2-E85, la iesire din Costesti, judetul Buzau, unde s-a produs un accident in lant. ”Pe DN 2 (E 85), in localitatea Costesti, judetul Buzau, soferul unui autocamion a pierdut controlul volanului si a lovit 3 autoturisme parcate, dintre care intr-unul se aflau…

- Traficul este blocat, marti dimineata, la iesire din Costesti, judetul Buzau, unde s-a produs un grav accident. Doua persoane au fost ranite, dupa ce un camion a lovit trei mașini parcate. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 2 (E 85), in localitatea Costesti,…

- Doua persoane au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc luni seara la o locuința din Baile Tusnad, judetul Harghita, informeaza Agerpres. Un barbat, in varsta de 63 de ani, și fiica sa, de 25 de ani, au fost raniți in urma deflagrației, care nu a fost urmata de un incendiu. Cei doi au fost…

- Un accident in care au fost ranite sase persoane s-a produs, luni, in judetul Buzau, pe DN 2, supranumit si drumul mortii. In eveniment ar fi implicata si o ambulanta. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 Buzau-Urziceni, la iesire din localitatea Spataru,…

- Doua masini s-au ciocnit, luni, pe Autostrada Soarelui, in judetul Calarasi, iar patru persoane primesc ingrijiri medicale. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accident rutier s-a produs pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul de mers catre litoral, in zona localitatii Lehliu Gara,…

- Doua persoane au murit , iar alte doua sunt ranite grav, in urma unui accident rutier petrecut miercuri dimineața pe DN 13 – E60, in Acațari, județul Mureș, intre doua mașini și un TIR. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 13 (E 60) Sighișoara – Targu Mureș,…

- Un accident in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc, luni, pe DN 2 (n.r.-este cunoscut ca si drumul mortii), in judetul Vrancea, iar patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2, in loc. Haret,…

- Șapte persoane au fost ranite in urma unui accident produs luni pe o șosea din județul Bacau, intre trei autovehicule.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca pe DN 2 Adjud-Bacau, in comuna Faraoani, județul Bacau, a avut loc o coliziune in care au fost implicate…