Fortele de ordine au tras cu munitie reala in manifestantii care incercau sa dea foc consulatului Republicii islamice, acuzata de miscarea de contestare declansata recent in Irak ca este arhitectul sistemului corupt pe care protestatarii il vor eliminat. 'Vor sa ne ucida, nu sa ne disperseze, nu trag in aer', a acuzat un tanar manifestant in fata consulatului iranian.

'Ei protejeaza consulatul unui stat strain, pe cata vreme noi nu vrem decat ca tara noastra sa fie libera, fara sa o conduca nicio alta tara', a adaugat el. Cu putin timp inaintea acestor tiruri intense, manifestantii inaltasera…