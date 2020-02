Trei lucruri de care e bine să ții cont atunci când vrei să iei un credit pentru casă, recomandate de un vicepreședinte de bancă Rezumat: Înainte de a aplica pentru un credit ipotecar care &"te ține&" 20-25 de ani, ia în calcul urmatoarele lucruri: încearca sa ai o discipla financiara înainte de a se expune. Pune deoparte 3 sau 6 luni acei bani care ar reprezenta rata ca și când ai fi obținut creditul și vezi cum te descurci. Apoi, cauta sa ai întotdeauna o soluție de rezerva în caz ca se întâmpla ceva rau în viața ta. A treia recomandare: fii atent la contract și folosește calea digitala cât mai mult pentru ca acolo ramâne o urma a ceea ce faci și… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

