Stiri pe aceeasi tema

- Zece etape au mai ramas de disputat din actualul sezon al Ligii Zimbrilor. Au trecut 16 etape și in topul marcatorilor doar Marius Sadoveac a trecut de 100 de goluri. Asta inseamna un pic de sub 7 goluri / meci. CS Minaur a facut un top cu cei care au marcat cel puțin un gol […] Source

- Vineri dimineața, echipa masculina de handbal a CS Minaur a intalnit pe SC Karpaty Uzhgorod, intr-un meci amical, disputat in Sala Polivalenta din Baia Mare. A fost un meci cu un ritm extrem de alert, in care Minaur a fost echipa mai buna, reușind sa se impuna cu 59-27 (26-13). La Minaur nu au evoluat,…

- Jucatorii echipei de handbal masculin ai CS Minaur Baia Mare au avut cateva zile libere de sarbatori. Nu chiar toți, pentru ca o parte dintre ei au fost convocați la echipele naționale. Astfel, patru jucatori de la Minaur au luat parte la Trofeul Carpați cu naționala Romaniei: Calin Cabuț, Robert Nagy,…

- Trei jucatori de la Minaur au plecat in Spania cu lotul național pentru meciurile de pregatire care vor urma. Vor fi trei jocuri de pregatire, in compania Spaniei, Argentinei și Bahreinului, participante la Cmpionatul Mondial din acest an. Potrivit csminaurro, cei trei jucatori de la Minaur sunt Robert…

- Lotul național de handbal masculin a inceput o noua campanie de pregatire, in Spania, urmand sa dispute și trei jocuri de pregatire, in compania echipei gazda, a Argentinei și Bahreinului, participante la Campionatul Mondial 2023. Jocurile vor fi transmise in direct / online, de TDP și TVE din Spania.…

- Harlem Gnohere (34 de ani, atacant) dezvaluie ca a avut oferte din Romania in ultima vreme, dar, pentru ca echipele interesate de el nu erau din București, a ales sa le refuze. Gnohere a plecat de la FCSB in iulie 2020, pentru a semna cu MouscronFrancezul este cel mai bun marcator strain din istoria…

- Cel mai titrat sportiv roman la Jocurile Olimpice, gimnasta Nadia Comaneci, le-a facut o vizita surpriza președintelui COSR, Mihai Covaliu, și secretarului general George Boroi, la Casa Olimpica, din București. Nadia a venit in țara de la Lausanne, unde s-a intalnit și cu președintele CIO, Thomas Bach,…

- Dinamo - PPD Zagreb, meci contand pentru etapa a 9-a a Grupei A din EHF Champions League, este programat, joi, 8 decembrie, in Sala Polivalenta din Bucuresti, de la ora 19:45, si va fi transmis in direct de Digi Sport 4, Prima Sport 3 si Orange Sport 3.