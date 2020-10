Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției 9 Rurala Pietrari, aflandu-se azi noapte pe raza comunei Barbatești, au depistat in flagrant delict, doua persoane care incercau sa sustraga parți componente ale unui autovehicul. In fapt, doi tineri de 18 respectiv 19 ani din comuna Paușești și comuna Barbatești, folosindu-se…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a fost gasit, marti seara, decedat in curtea locuintei, langa un tractor, cu care s-ar fi rasturnat, a informat Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Iasi, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Anca Vijiac, a declarat ca in acest caz a fost deschis…

- Un tanar din comuna argeșeana Cateasca a furat bunuri din curțile consatenilor, timp de mai multe luni, fara a fi prins. Luni, 21 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Leordeni au continuat cercetarile in mai multe dosare penale privind savarsirea infractiunii de furt calificat…

- FARA RUSINE… Mircea V., un barbat de 51 de ani din comuna Feresti, a fost retinut de catre politistii din cadrul Sectiei nr. 2 Politie Rurala Vaslui, pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata. Acesta a intrat peste un consatean in casa, l-a batut si i-a sustras toti banii! Victima a ajuns…

- F. T. Un individ prins in flagrant de catre polițiști in timp ce scotocea intr-un apartament din Ploiești, s-a gandit ca singura scapare este sa sara pe geam. Sa sara de la etajul III! Iata cum relateaza reprezentanții IPJ Prahova intamplarea: „La data de 13 august, in jurul orei 12.30, polițiștii Secției…

- Un iesean care a fost prins baut la volan de catre politisti a fost bagat dupa gratii pentru 24 de ore deoarece a refuzat sa mearga la spital pentru a i se preleva sange. „La data de 12 august, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie (Bularga, n.r.) au retinut pentru 24 de ore un barbat de 36 de ani,…

- In dimineata zilei de luni, un baimarean a sesizat politia Sectiei 1 Grosi despre faptul ca i-a fost sustras telefonul mobil din autoturismul pe care il parcase pe strada Narciselor, din localitatea Sacalașeni. Deplasati la locul faptei pentru efectuarea cercetarilor, politistii au stabilit ca persoane…

- Un adolescent de 17 ani, locuitor a capitalei, anterior cercetat pentru infracțiuni analogice, a fost reținut de catre ofițerii Secției investigare infracțiuni a Inspectoratului sec. Botanica din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, fiind suspectat de furtul a patru biciclete.