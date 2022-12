Stiri pe aceeasi tema

- Valeria Marcu, din Republica Moldova a facut senzație in cel de-al 14-lea episod din sezonul 10 de la Vocea Romaniei. Deși nu a acumulat suficiente voturi din partea publicului, pentru a se clasa in semifinala, tanara i-a impresionat pe membrii juriului. „A fost fantastica toata piesea”. Valeria e una…

- Aseara, 9 decembrie, la Pro TV a avut loc prima gala live „Vocea Romaniei”, din sezonul 10. Și concurenții au vrut sa demonstreze cat sunt de talentați, dar și jurații. Theo Rose și Irina Rimes au impresionat cu ținutele alese, extravagante, dar și indraznețe. Theo Rose, care sta pe același scaun la…

- Iesenii Andra Botez si Iulian Nunuca s-au calificat vineri seara in semifinalele competitiei "Vocea Romaniei". Vineri seara, in primul live Vocea Romaniei 2022, echipa Tudor a oferit telespectatorilor un spectacol incendiar. Valeria Marcu a cantat despre "The Impossible Dream", Iulian Nunuca a fost…

- Aseara, 9 decembrie, la Pro TV a avut loc prima gala live a emisiunii „Vocea Romaniei”, sezonul 10. Mai mulți concurenți au urcat pe scena, au incercat sa ii impresioneze pe jurați și pe telespectatori, insa numai 8 dintre ei au fost trimiși mai departe, in semifinala concursului, care va avea loc vinerea…

- Prima ediție a confruntarilor s-a incheiat cu un battle memorabil. Protagoniste au fost Valeria Marcu și Andra Botez, concurente in echipa Irinei Rimes. Antrenoarea le-a ales melodia „Bordeiaș”, iar prestația celor doua a fost aplaudata in picioare de toți jurații, scrie Shok.md.

- Tudor Chirila, acuzat ca a ras de oamenii saraci la Vocea Romaniei: „Vi i-ați luat de la același second hand?”. Cum au reactionat internautii la cele spuse de artist chiar in timpul emisiunii de la PRO TV, vedeți un pic mai jos. A ras Tudor Chirila de oamenii saraci in timpul Vocea Romaniei? Care sunt…

- Ioana Vecerdea, in varsta de 18 ani, a reușit sa-l impresioneze pe Tudor Chrila cu vocea sa. Concurenta de la „Vocea Romaniei” a spus cat a suferit din cauza celor care o judecau dupa apesctul fizic. Fila cu fila, moment cu moment și piesa cu piesa se construiește sezonul 10 „Vocea Romaniei”. Antrenorii…

- Tudor Chirila a fost surprins de reacția Irinei Rimes la „Vocea Romaniei”, dupa ce artista a indemnat un concurent sa-l aleaga ca antrenor. Iata ce se intampla in aceasta seara in show-ul de la PRO TV. Diseara, de la 20:30, antrenorii „Vocea Romaniei” sunt gata sa transforme viitorul unor oameni printr-o…