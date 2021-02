Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 22.01.2021: cazuri confirmate pozitiv – 7.105; cazuri vindecate și externate – 5.473; in carantina la domiciliu –359 de persoane; in carantina instituționalizata…

- Accident grav pe bulevardul Cuza Voda din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit primelor informatii in accident ar fi fost implicate trei automobile. Masina de taxi s-ar fi ciocnit cu un automobil, dupa care a fost lovit un al treilea vehicul.

- O femeie a desciperit luni, 4 ianuarie, un bebeluș abandonat langa un coș de gunoi, pe o bucata de material textil, pe strada Horea, din orașul Baia Mare. Polițistii au fost sesizați la ora 23.22 și fac cercetari pentru identificarea parinților inconștienți, scrie eMaramures.Agenții ajunși la fața locului…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din judetul Vaslui pus pe jar autoritatile dupa ce a alertat la 112 ca un cumnat de al sau ar fi fost injunghiat intr-o comuna in apropiere de Barlad. O ambulanta si un echipaj de politie s-au deplasat de urgenta in zona.

- O masina a urcat pe trotuar si a lovit mai multi pietoni, vineri dimineata in cartierul Stamford Hill din Londra, a anuntat Metropolitan Police pe site-ul sau. Politia si Serviciul de Ambulanta din Londra au fost alertate. In acest stadiu incipient, acest incident nu este tratat ca fiind terorist, precizeaza…

- Cinci persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat in grupul de pietoni aflat in Stamford Hill, Londra. Imaginile dramatice arata o Toyota argintie cu capota sparta intr-un copac de pe trotuarul aglomerat , potrivit The Sun . „Politia si Serviciul de ambulanta au intervenit la o coliziune produsa…

- Polițiștii rutieri intervin la un accident sesizat prin apel 112, pe DN 2 M – in localitatea Arva. Din primele date, un autoturism care circula pe direcția Mera catre Odobești a acroșat un barbat ce se deplasa pe marginea parții carosabile. Ambulanța este la fața locului și acorda ingrijiri medicale…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si alte 15 au fost ranite dupa ce o masina a intrat intr-o zona pietonala din orasul german Trier (sud-vest), incident ce survine pe fondul temerilor de atentate, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Politia nu a fost in masura sa precizeze daca este…