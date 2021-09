Stiri pe aceeasi tema

- Trei guvernatori republicani rivailzeaza in decizii conservatoare - lupta impotriva avortului, ridicarea restrictiilor impuse armelor de foc sau lupta apriga impotriva masurilor anticovid - cu un ochi atintit asupra viitoarelor alegeri prezidentiale americane, ca si cum s-ar fi angajat intr-o cursa…

- Mai multe porțiuni din zidul ridicat la granița cu Mexicul in timpul administrației președintelui Donald Trump au fost avariate din cauza inundațiilor din SUA. Agentii vamali si de paza a frontierelor SUA au confirmat ca inundatiile „istorice” la frontiera Statelor Unite cu Mexicul sunt la originea…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat miercuri masuri impotriva unor guvernatori care se opun obligativitatii purtarii mastilor in scoli, in pofida recomandarilor autoritatilor sanitare, transmite AFP. "Unii politicieni incearca sa transforme masurile de sanatate publica (...) in batalii…

- Departamentul de Stat american cauta o sticla de whisky în valoare de 5.800 de dolari oferita de guvernul japonez fostului secretar de stat Mike Pompeo, arata un document guvernamental publicat miercuri, potrivit Reuters. O nota din 22 iulie a Biroului Șefului de Protocol din Departamentul…

- Fostul președinte american Donald Trump a afirmat ca a luat o decizie cu privire la o noua candidatura pentru Casa Alba la urmatoarele alegeri prezidențiale din Statele Unite ce vor avea loc în 2024, relateaza The Hill.Trump a facut afirmația în timpul unui eveniment de tip „town…

- Donald Trump a lansat in mod oficial campania alegerilor americane de la jumatate de mandat, in Ohio, unde a sustinut un lung discurs in care a reiterat acuzatii cu privire la o falsa frauda electorala, dupa ce a fost infrant in alegerile prezidentiale de catre Joe Biden, intr-o atmosfera a mitingurilor…

- Președintele Rusiei a fost intrebat, la finalul summitului de la Geneva, despre cum a reprimat opoziția impotriva lui din Rusia, amintind ca „lista oponenților care sunt morți sau in inchisoare este lunga”, relateaza The Guardian. Jurnalista postului american de televiziune ABC News, Rachel Scott, a…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, spune ca relațiile cu SUA sunt la cel mai scazut nivel din ultimii ani și a declarat ca spera ca omologul sau american Joe Biden va fi mai puțin impulsiv decât predecesorul sau Donald Trump, cu câteva zile înainte de așteptatul prim summit între…