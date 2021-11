General Electric, Toshiba și Johnson & Johnson sunt giganți industriali care au un lucru in comun: au anunțat in aceste zile ca planuiesc sa se sparga in companii mai mici. Asta i-a facut pe mulți analiști sa anunțe moarte conglomeratelor. Necrologul acestei structuri corporative a fost scris de mai multe ori, insa cu toate acestea, a reușit sa supraviețuiasca.