Trei femei din Etiopia, sechestrate într-un apartament din Timişoara. Ce au descoperit poliţiştii la faţa locului Politistii din Timisoara au fost sunati de o femeie care vorbea in limba engleza si care le-a comunicat ca este sechestrata intr-un apartament din oraș. Oamenii legii l-au identificat pe proprietarul tefonului mobil, un cetatean din Sudan, iar acesta i-a dus la apartamentul sau, unde se aflau trei femei din Etiopia si opt narbați din […]

Sursa articol si foto: enational.ro

