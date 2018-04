Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Dancila a aprobat ajutoarele pentru familii si persoane singure, afectate de inundatiile si alunecarile de teren din luna martie. Vor fi sprijinite 49 familii si persoane singure care se afla in situatii de necesitate cauzate de inundatii si alunecari de teren produse in cursul lunii martie…

- Ca urmare a hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Prahova din data de 31 martie a.c. și a aprobarii de catre Administrația Naționala a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, in județul Prahova au fost repartizate 9 containere modulare pentru locuințe provizorii pentru familiile…

- Mai multe locuinte au fost afectate de alunecarile de teren reactivate in aceasta primavara, iar opt familii din Prahova s-ar putea muta zilele viitoare, pe perioada limitata, in locuinte de necesitate. In esenta, este vorba despre niste containere modulare, care urmeaza sa fie asigurate de la Rezervele…

- Peste 200 de persoane sunt izolate in trei sate din Buzau, dupa ce singurul drum de acces fost distrus de alunecarile de teren. Nici ambulanța sau pompierii nu ar avea cum sa ajunga la ei, in caz de nevoie.

- Caile de acces in satul Pardosi, judetul Buzau, sunt impracticabile din cauza alunecarilor de teren reactivate dupa precipitatiile din ultima vreme si topirea rapida a zapezii. Sunt probleme atat pe DJ 220 Buda – Murgesti, cat si pe DJ 203 K, spre Buda.

- Precipitatiile au produs mari stricaciuni unor drumuri judetene, unele de interes turistic. S-au agravat alunecarile de teren de pe drumul comunal de la Lopatari inspre Focul Viu iar probleme serioase sunt si pe un drum judetean din Bozioru, unde se afla asezarile rupestre.

- Zeci de prahoveni vor primi ajutoare de urgența de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, valoarea totala a fondurilor alocate județului Prahova ridicandu-se la 75.000 de lei. Banii sunt destinați pentru acoperirea parțiala sau totala a unor cazuri speciale, ca urmare a unor alunecari de teren,…

- Opt persoane din Boldesti Scaieni, judetul Prahova, au fost evacuate, miercuri seara, dupa ce locuintele lor au fost afectate de o alunecare de teren care se intinde pe o suprafata de doi kilometri patrati provocata de topirea zapezii. Viceprimarul localitatii Boldesti Scaieni, Gheorghe Preda, a declarat…