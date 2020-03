Stiri pe aceeasi tema

- Din primele informații, incendiul ar fi pornit dupa ce mai mulți deținuți ar fi dat foc unor saltele dintr-o celula.Aceștia ar fi nemulțumiți de reducerea programului de vizita.Mai multe echipaje de jandarmi, pompieri și patru ambulanțe au fost trimise la fața locului.Cei doi raniți au fost transportați…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, la Penitenciarul Satu Mare, fiind inregistrate cinci victime. Trei detinuti au murit si doi sunt in stare grava. La fața locului se afla, in aceste momente, trei autospeciale ale pompierilor, un echipaj de jandarmi și un echipaj SMURD și alte patru ambulanțe.știre…

- Un incendiu care a distrus mai multe ambarcatiuni intr-un orasel din sud-estul SUA s-a soldat cu opt morti, noaptea trecuta, au anuntat pompierii locali, citati de Agerpres.Tragedia s-a produs intr-un port de agrement pe lacul Guntersville, in statul Alabama, iar ambarcatiunile distruse de foc erau…

- Un incendiu care a distrus mai multe ambarcatiuni intr-un orasel din sud-estul SUA s-a soldat cu opt morti in noaptea de duminica spre luni, au anuntat pompierii citati de AFP, citat deagerpres"Pot confirma in momentul de fata opt morti", a declarat presei Gene Necklaus,

- Opt oameni au murit si 30 au fost raniti intr un incendiu izbucnit duminica dimineata devreme intr un centru pentru persoane cu dizabilitati mintale intr un mic oras din vestul Republicii Cehe, informeaza AFP si DPA.Primul ministru ceh Andrej Babis s a deplasat la fata locului.In total 38 de persoane…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Ilfov, Anne-Marie Cioalca, a declarat duminica seara, la Antena 3, dupa ce Cristina Țopescu a fost gasita moarta in propria casa:„In cursul acestei seri, in jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie cu privire…

- Mai multe zeci de maimute de la gradina zoologica din Krefeld, in Germania, au murit in urma unui incendiu la adapostul lor, in noapte de marti spre miercuri, incendiu provocat de lampioane zburatoare chinezesti, a anuntat Politia locala, citata de AFP, potrivit news.ro."Cele mai rele temeri…

- Bilantul furtunilor care au lovit incepand de joi Spania, Portugalia si Franta a crescut duminica la noua morti, dupa decesul unui pescar din Catalunia care a fost inghitit de marea agitata, informeaza AFP. Doua persoane au murit in Portugalia de joi seara si sapte in Spania, tara cea mai afectata.…