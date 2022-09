Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu o magnitudine preliminara de 7,5 s-a produs in largul localitații La Placita de Morelos, in vestul Mexicului, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), conform Reuters, citata de digi24.ro. Cutremurul s-a produs la 46 de kilometri sud-est de La Placita de Morelos din statul…

- Un seism cu magnitudinea preliminara 7,5 s-a produs luni in largul localitatii La Placita de Morelos din vestul Mexicului, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un seism cu magnitudinea preliminara 7,5 s-a produs luni in largul localitatii La Placita de Morelos din vestul Mexicului, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), informeaza Reuters. Cutremurul s-a produs la 46 de kilometri sud-est de La Placita de Morelos din statul Michoacan, la o adancime…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,5 s-a produs in largul coastei La Placita de Morelos, in vestul Mexicului, a anunțat luni Institutul Geologic al SUA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter a avut loc marți, 13 septembrie, dimineața, in zona Vrancea, județul Buzau. Potrivit Institutului de Fizica a Pamantului, seismul s-a produs la 140 de kilometri adancime și a avut o intensitate medie. Cutremurul s-a produs la ora 5:50, in zona…

- Cutremurul a avut loc la o adancime de 61 de kilometri. Pe langa cei care au murit, mulți alții sunt disparuți iar autoritațile fac eforturi pentru a-i gasi.Papua Noua Guinee se afla in așa-numitul "Cerc de Foc al Pacificului", o zona unde se inregistreaza aproximativ 90% din activitatea seismica și…

- Duminica, 11 septembrie, douaa cutremure s-au produs, la interval de doar cateva ore, in zona seismica Vrancea. Potrivit INCDFP, primul cutremur s-a produs la ora 07:41 in zona seismica Vrancea, la o adancime de 130 de kilometri, avand o magnitudine de 3,1 grade. Al doilea cutremur s-a produs tot in…

- Pompierii din California au reusit sa plaseze sub control un urias incendiu in apropiere de Los Angeles, dupa ce o furtuna tropicala a adus ploi si temperaturi mai scazute, au anuntat sambata autoritatile americane, scrie AFP. Incendiul Fairview era controlat in proportie de 40- sambata seara dupa ce…