Trei copii au fost nascuți in ziua de Paște la Maternitatea din Buzau. Este vorba despre doua nașteri spontane și o cezariana, doi baieți și o fetița, cu greutați cuprinse intre 3.200 și 3.750 grame. Prima naștere s-a inregistrat la ora 10.18, un baiețel nascut spontan, cu greutatea de 3.750 de grame, scor Apgar 10.