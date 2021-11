Structura anului scolar 2021-2022, modificata. Cand intra elevii in vacanta de iarna (DOCUMENT)

In Monitorul Oficial a fost publicat ieri ordinul ministrului Educatiei privind structura anului scolar 2021mdash;2022. Potrivit documentului elevii vor intra in vacanta de iarna in data de 24 decembrie, chiar… [citeste mai departe]