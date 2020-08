Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 15 august 2020, in județul Alba s-au inregistrat 24 cazuri de infectare cu COVID-19. Unul dintre aceste cazuri este atribuit orașului Zlatna. Cele 24 cazuri, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin din urmatoarele localitați:…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 15 august 2020, in județul Alba s-au inregistrat 24 cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre aceste cazuri doua au fost raportate in Municipiul Sebeș și cate un caz in comunele Garbova și Vințu de Jos. Cele 24 cazuri, confirmate…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 15 august 2020, in județul Alba s-au inregistrat 24 cazuri de infectare cu COVID-19. Cele 24 cazuri, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin din urmatoarele localitați: Alba Iulia – 12 Avram Iancu – 2 Noșlac – 2 Sebeș…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 8 august 2020, in județul Alba s-au inregistrat 12 cazuri de infectare cu COVID-19 și 3 decese. Trei dintre aceste cazuri sunt atribuite orașului Cugir. Cele 12 cazuri, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin din urmatoarele…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 26 iulie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 17 cazuri de infectare cu COVID-19. Unu dintre aceste cazuri este atribuit comunei Lopadera Noua. Cele 17 cazuri, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin din urmatoarele…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 26 iulie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 17 cazuri de infectare cu COVID-19. Trei dintre aceste cazuri sunt atribuite Municipiului Blaj iar celalat comunei Cenade. Alba Iulia – 8 cazuri Blaj – 3 cazuri Zlatna – 2 cazuri…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 23 iulie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 18 cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre acestea 2 sunt din orașul Cugir. Cele 18 cazuri, confirmate astazi pozitiv cu Covid-19 provin din urmatoarele localitați: 9 – Alba Iulia…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 23 iulie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 18 cazuri de infectare cu COVID-19. Cele 18 cazuri, confirmate astazi pozitiv cu Covid-19 provin din urmatoarele localitați: 9 – Alba Iulia 2 – Cugir 2 – Ighiu 2 – Jidvei 1 –…