- Lucratorii de la ISU Timiș au fost solicitați, marți seara, sa intervina in localitatea Jupani, din arealul comunei Traian Vuia... The post Tragedie fara margini intr-un sat timișean. Trei barbați au murit dupa ce au cazut intr-o fantana. UPDATE appeared first on Renasterea banateana .

- Un copil in varsta de 13 ani din satul Tamasoaia, comuna Cotofanesti, a murit joi dupa ce a fost lovit de trasnet, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. ‘Echipajul medical din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean a declarat decesul’, a declarat reprezentantul…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, copiii au fost vazuti, ieri, intr-o barca trecand iazul, iar ulterior hainele acestora au fost gasite pe mal. Salvatorii si pompierii au lucrat toata noaptea pentru a recupera cadavrele victimelor. Dupa aproape 12…

- Ieri pompierii sectorului Botanica al capitalei au fost solicitați în localitatea Bacioi pentru a interveni la o misiune neobișnuita. Salvatorii au fost alertați de localnici pentru a recupera o pisica cazuta într-o fântâna publica de pe str. Cuza Voda a suburbiei. …

- Pompierii și salvatorii, dar și angajații SMURD din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI au raspuns provocarii de a cupla centura de siguranța, în urma îndemnului facut de președintele Parlamentului R. Moldova Andrian Candu, în calitate de ambasador…

