Trei bărbaţi au fost arestaţi după ce au încercat să scoată din ţară 52 de migranţi Trei barbati au fost arestati preventiv dupa ce au incercat sa scoata din tara 52 de migranti, pe care i-ar fi ascuns in doua camioane, oprite in trafic de politistii de frontiera in zona Petea, potrivit Agerpres. Politistii de frontiera de la Petea desfasurau o actiune pe linia combaterii migratiei ilegale cand au oprit, in apropiere de punctul de trecere a frontierei, cele doua camioane inmatriculate in Romania.

