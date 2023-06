Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal a dat publicitatii duminica lista cu cei 26 de jucatori convocati de selectionerul Edward Iordanescu in vederea meciurilor cu Kosovo si Elvetia din preliminariile Campionatului European - EURO 2024, programate luna aceasta.Romania va juca in deplasare cu Kosovo, in data de…

- Ionuț Radu (26 de ani) și Vlad Chiricheș (33 de ani) ar putea rata meciurile Romaniei cu Kosovo și Elveția, din cadrul preliminariilor Euro 2024, din cauza accidentarilor suferite in ultima etapa din Ligue 1 și Serie A. Romania are programata o „dubla” extrem de dificila in preliminariile Euro 2024,…

- Romania va fi in luna iunie ca Danemarca la Europeanul din 1992, adica o echipa adusa de pe plaja. Tricolorii din Serie B au incheiat competiția de doua saptamani. FCSB, un furnizor important, și-a lasat in vacanța toți jucatorii, inclusiv pe aceia care vor fi convocați pentru partidele cu Kosovo și…

- ​Romania va juca in luna iunie impotriva echipelor naționale din Kosovo și Elveția in preliminariile pentru Euro 2024, iar selecționerul Edi Iordanescu a anunțat lista preliminara a stranierilor convocați. Printre aceștia se numara și Ianis Hagi.

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a anunțat UEFA cu privire la stadionul ales sa gazduiasca meciurile nationalei Romaniei din luna septembrie. Astfel, tricolorii vor sustine meciurile cu Israel si Kosova, din preliminariile Euro 2024, pe Arena Nationala. Romania va intalni Israelul pe 9 septembrie, iar…

- Romania joaca azi, acasa, cu Belarus, de la 21:45, in al doilea meci din preliminariile EURO 2024. In grupa Romaniei se mai joaca azi: Kosovo – Andorra (21:45) și Elveția – Israel (21:45). Adversara de marți este codașa grupei, dupa eșecul drastic de pe teren propriu (de fapt, la Novi Sad, in Serbia)…

- Andorra – Romania 0-2, in preliminariile EURO 2024. Reprezentativa Romaniei a intalnit-o pe Andorra, in primul meci din preliminariile Campionatului European de Fotbal din 2024. Tricolorii au inceput cu dreptul și au invins ușor selecționata adversa: un scor bun, care putea fi insa și mai mare. Partida…

- Romania a debutat cu dreptul in preliminariile EURO 2024, caștigand in Andorra, 2-0, dar Viorel Moldovan și Florin Raducioiu au fost nemulțumiți de naționala. In celelalte dueluri ale grupei I s-au jucat: Belarus - Elveția 0-5 și Israel - Kosovo 1-1Urmatorul meci al tricolorilor e Romania - Belarus,…