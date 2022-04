Trei astronauți chinezi aterizează pe Pământ după o misiune în spațiu Trei astronauți chinezi s-au intors pe Pamant, sambata, dupa 183 de zile petrecute in spațiu, a raportat televiziunea de stat, finalizand cea mai lunga misiune spațiala cu echipaj a țarii pana in prezent.Astronauții au aterizat la noua ore dupa ce au parasit un modul cheie al primei stații spațiale din China, conform Reuters.In timp ce se aflau pe orbita, astronauții misiunii Shenzhou-13 au preluat controlul manual in modulul de locuit Tianhe pentru ceea ce mass-media de stat a numit un „experiment de andocare” cu nava spațiala de marfa Tianzhou-2.Dupa lansarea lor in octombrie, echipajul format… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

