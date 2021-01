Stiri pe aceeasi tema

- Trei angajați ai Spitalului de boli infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara au fost depistați cu Covid la cateva zile dupa ce s-au vaccinat. Directorul medical al spitalului: „Pot exista aceste fenomene cand incepem sa vaccinam pe larg și nu trebuie sa ne temem de ele”, potrivit Mediafax. Directorul…

- Trei angajați ai Spitalului de boli infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara au fost depistați cu Covid la cateva zile dupa ce s-au vaccinat. Directorul medical al spitalului: „Pot exista aceste fenomene...

- Trei angajați ai Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Timișoara au fost diagnosticați cu COVID-19, dupa ce au fost vaccinați. The post Depistați pozitiv, dupa vaccinare, la Timisoara. Ce spune Cristian Oancea appeared first on Renasterea banateana .

- Valul trei al pandemiei va veni și peste noi in perioada februarie-martie este avertismentul transmis intr-o intervenție pentru B1 TV de catre doctorul Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de boli infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Acest al treilea val ar urma sa vina in contextul…

- Avertismentul medicilor privind VALUL 3: “Va veni și peste noi, cu noile tulpini!”. Valul trei al pandemiei va veni și peste noi, este avertismentul doctorului Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de boli infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. De asemenea, noile tulpini deja aparute…

- A inceput vaccinarea cadrelor medicale impotriva Covid-19 și la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Printre primii vaccinați au fost și managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara, Cristian Oancea, dar și doctorul Virgil Musta.

- Sunt studii care demonstreaza ca vaccinarea antigripala scade aproape la jumatate riscul de imbolnavire cu coronavirus, spun pneumologii. Secretarul general al Societatii Romane de Pneumologie, dr. Cristian Oancea, recomanda vaccinarea antigripala din cauza faptului ca sistemul medical este suprasolicitat…

- Cristian Oancea, managerul Spitalului „Victor Babes” din Timisoara, spune ca pandemia de Covid-19 pune o presiune uriașa pe sistemul sanitar din Romania. Medicul a povestit pentru Observator la Antena 1 despre cazul unui copil de doar 10 ani, refuzat internare pentru ca nu mai aveau paturi libere la…