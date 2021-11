Stiri pe aceeasi tema

- Trei americani albi au fost condamnati miercuri pentru uciderea joggerului afro-american Ahmaud Arbery, pe care l-au urmarit si l-au împuscat în februarie 2020 în statul Georgia, informeaza AFP și Agerpres. Aceasta tragedie a alimentat protestele antirasiste de amploare care au avut…

- Aflat de 45 de ani dupa gratii, Isiah Andrews, 83 de ani, și-a susținut permanent nevinovația. Anul trecut, el a obținut dreptul de a avea un nou proces. Pe 27 octombrie, un juriu din comitatul Cuyahoga, statul american Ohio, l-a gasit nevovat, iar acum barbatul, care fusese acuzat pe nedrept de uciderea…

- Un fost comandant taliban afgan, aflat in detentie in Statele Unite de un an, a fost inculpat pentru uciderea a trei militari americani si a interpretului lor in 2008 in Afganistan, au anuntat procurorii federali din New York, informeaza vineri France Presse, citat de agerpres. Haji Najibullah, in…

- In Republica Moldova au fost anuntate joi alte 1.587 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, un bilanț record pentru țara vecina, in 24 de ore fiind raportate și 21 de decese asociate cu COVID-19. Raportarea a venit dupa efectuarea a 9.629 de teste. Din numarul total de cazuri, 18 cazuri au fost asociate…

- Alexandre Verdure, jandarmul de 34 de ani care a susținut ca a fost silit de proxeneți romani sa ascunda trupul unei tinere din Muscel ucisa in Franța a fost gasit vinovat de crima și condamnat in apel la 30 de ani de inchisoare. Verdictul a fost dat la finalul acestei saptamani și constituie o surpriza…

- O delegație a U.E.F.A. (Union of European Football Associations) a vizitat recent Cluj Arena in vederea verificarii condițiilor oferite pentru desfașurarea viitorului Campionat European de Fotbal U21. Acesta va avea loc in vara anului 2023 in Romania și Georgia și va reuni 16 echipe participante, inclusiv…

- Echipa naționala de fotbal Under 21 a Romaniei a remizat marți seara, scor 1-1 (1-0), in amicalul cu reprezentativa similara a Georgiei. Meciul s-a jucat pe Stadionul Anghel Iordanescu din Voluntari. Golul...

- Imagini terifiante din statul Georgia, SUA. Vanatul unei drone a avut consecinte nefaste pentru aligator.Deranjat de sunetul emis de o drona, care zbura deasupra capului, reptila a facut un salt din apa si a prins aparatul de zbor.