- IPS Teodosie, amendat de 3 ori intr-o zi pentru nerespectarea carantinei Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu (dreapta). Foto: Arhiva. Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, a fost amendat astazi de trei ori, cu câte 1.000 de lei, pentru nerespectarea regimului carantinei.…

