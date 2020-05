Trei adulți și doi copii răniți după explozia unei butelii Cinic persoane au fost ranite dupa explozia unei butelii. ISU Sibiu – Secția Mediaș a intervenit de urgența cu doua echipaje SMURD și un echipaj de pompieri militari in sat Curciu, comuna Darlos, str. Principala unde s-a produs o explozie a unei butelii, in aceasta dimineați dimineața, in jurul orei 05:30, și cinci persoane au […] Articolul Trei adulți și doi copii raniți dupa explozia unei butelii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

