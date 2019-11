Stiri pe aceeasi tema

- Alerta la Timișoara dupa ce, in ultimele trei zile, doi copii și mama unuia dintre micuți, care locuiau in același bloc, pe str. Mioriței, aflata in Complexul Studențesc, au murit. Din primele informații, se pare ca, recent, o firma a efectuat in blocul respectiv servicii de deratizare și dezinsecție.…

- Trei oameni de afaceri din Timișoara sunt personajele principale intr-un dosar de corupție din sanatate, in care rol-cheie l-a avut un procuror DNA. Mușamalizarea in cazul dosarului in care cei trei au fost cercetați de cumparare de influența, trafic de influența, dare și luare de mita și abuz in serviciu…

- „Dragi timișoreni, piața volanta din Zona Soarelui are o infațișare noua, odata cu finalizarea lucrarilor de amenajare a unui spațiu acoperit, care cuprinde 12 locuri, destinate exclusiv producatorilor locali”, transmit reprezentanții Societații Piețe SA. Practic, a fost vopsita structura…

- Accident grav, in aceasta dupa amiaza, pe bulevardul Take Ionescu, in intersecția de langa piața Badea Carțan din Timișoara. Conform primelor informații, șoferul unui Duster a incercat sa intoarca in intersecție și nu a acordat prioritate unui Renault care venea dinspre fantana Punctele Cardinale. In…

- Scandal marți dimineața in zona Piața Unirii din Timișoara, unde grupuri de suporteri s-au incaierat, incidentul lasandu-se cu geamuri sparte și un barbat a fost ranit ușor, refuzand insa tratamentul medical. Un grup de dinamoviști a fiost interceptat in zona sensului giratoriu de la Punctele Cardinale,…

- Zona sensului giratoriu de la Punctele Cardinale a fost inchisa complet traficului incepand din aceasta dimineața, de la ora 7.00, iar rutele ocolitoare au fost practic blocate la primele ore. Astfel, pe strada Aristide Demetriade circulația se desfașura in ritm de melc in jurul orei 9.00, șoseaua fiind…

- Comisia de circulatie a municipiului Timisoara a avizat favorabil inchiderea circulatiei rutiere in totalitate vineri, intre orele 7-16, precum si duminica, in intervalul orar 7-20, in Piata Ionel I.C.Bratianu (Punctele Cardinale), astfel... The post Circulatia rutiera, oprita in zona Punctelor Cardinale…