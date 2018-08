Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 3 august 2018, de la ora 17.30, la Coresi Shopping Resort va avea loc #BicicletaMeseriasa, eveniment in cadrul caruia vor fi aduse in atentia publicului mai multe biciclete colectate din Bucuresti si Brasov, reconditionate si reparate in „Tabara Meseriașilor” din Țara lui Andrei de…

- Peste 200 de persoane au participat vineri, in Piata Sfatului la ceremonia de absolvire si acordarea gradului de sublocotenent promotiei 2018 a Academiei Fortelor Aeriene ''Henri Coanda'', denumita ''Centenarul Marii Uniri''. Cei 80 de absolventi au fost…

- Doi absolvenți ai Colegiului National Militar din Campulung Moldovenesc sunt fruntași la admiterea de la Academia Fortelor Aeriene „Henri Coanda" Brasov, tinerii avand cele mai mari medii de la programele de studiu pentru care au optat.Marian Gabriel Clopoțel a fost primul admis la ...

- Nu trece o zi fara ca cerul Romaniei sa nu fie brazdat de aparatele de zbor ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), pilotate de adevarati eroi. Ei sunt pilotii care isi risca viata „pentru ca altii sa traiasca”. Libertatea va prezinta astazi povestile a trei tineri care lucreaza pe elicopterele SMURD.…

- Pompierii teleormaneni s-ar putea antrena in propriul centru de pregatire in Eveniment / on 15/06/2018 at 13:26 / Un centru de pregatire a pompierilor militari teleormaneni ar putea functiona la Videle, in acest sens fiind deja facute demersuri pentru obtinerea autorizatiilor, a precizat col. Marius…

- In perioada 8-22 iunie 2018, in zona Bradet – Grohotiș - Traisteni, din județele Brașov și Prahova, se va desfașura exercițiul multinațional „SARMIS 18”, condus de Brigada 2 Vanatori de Munte „Sarmizegetusa”. Peste 800 de militari, aparținand Brigazii 2 Vanatori de Munte „Sarmizegetusa”,…

- In perioada 8 22 iunie, in zona Bradet ndash; Grohotis Traisteni, se va desfasura exercitiul multinational ldquo;SARMIS 18", condus de Brigada 2 Vanatori de Munte "Sarmizegetusa", informeaza MApN. "Aproximativ 820 de militari romani si britanici din cadrul Brigazii 2 Vanatori de Munte ldquo;Sarmizegetusa",…

- Aproximativ 820 de militari romani si britanici din cadrul Brigazii 2 Vanatori de Munte "Sarmizegetusa", Batalionului 47 Comunicatii si Informatica "General Nicolae Petrescu" si Batalionului 1 Rifles din Marea Britanie vor participa, in perioada 8 - 22 iunie, la un exercitiu multinational intitulat…