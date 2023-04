Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana pune presiune tot mai mare asupra guvernului Tarilor de Jos, solicitand impunerea unor reglementari de mediu mai stricte pentru fermieri. Autoritațile din Olanda se declara șocate de cererea CE. Poluarea zonelor naturale cu compusi nocivi ai azotului trebuie sa fie redusa mult mai…

- Dupa ce Comisia Europeana a anunțat un ajutor derizoriu fermierilor romani drept compensație pentru pagubele produse de afluxul de cereale din Ucraina, fermierii romani au decis sa iasa la proteste. Miercuri, o delegatie a Asociatiei Forta Fermierilor (AFF) va afisa un banner in fata Comisiei Europene…

- Comisarul Uniunii Europene pentru Sanatate, Stella Kyriakides, susține ca Ursula von der Leyen nu a jucat niciun rol in negocierea contractelor de vaccin impotriva Covid-19. Stella Kyriakides a amintit ca toate contractele, Pfizer sau alte laboratoare, au urmat procesul legislativ, relateaza Euractiv…

- Doar 46% dintre romani mai cred ca apartenența Romaniei la Uniunea Europeana este un lucru bun, fața de 62% media europeana, se arata in cea de-a noua ediție a eurobarometrului realizat de Parlamentul European. Potrivit documentului, momentul de cotitura al increderii romanilor in UE a fost pandemia…

- Comisia Europeana propune modernizarea normelor privind permisele auto. Va fi introdus permisul de conducere digital, valabil pe teritoriul Uniunii Europene. Se urmarește și extinderea domeniului de aplicare a infracțiunilor rutiere pentru a include, printre altele, depașirile și parcarile considerate…

- Comisia Europeana a propus un plan prin care toate autobuzele sa fie cu zero emisii incepand din 2030. Totodata, Comisia a propus și un plan prin care sa reduca treptat emisiile provenite de la vehiculele grele pana in 2050. In urma cu doar o zi, Parlamentul European a adoptat oficial planul de a interzice…

- Europarlamentarii au votat, marți, in urma unor dispute intense in plenul Parlamentului European, noul regulament european care interzice motoarele termice incepand cu 2035. Cele mai dure critici au fost aduse de europarlamentarii PPE, care au acuzat Comisia Europeana a prin interzicerea motoareleor…

