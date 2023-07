Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Radu Stefan Oprea, a transmis seara trecuta printr un mesaj postat pe pagina de Facebook ca a plecat cu trenul la Constanta. "Trenul reprezinta o optiune foarte buna atunci cand alegi ca destinatie litoralul romanesc.Un tren interregio din Gara de Nord, Bucuresti ajunge la Constanta…

- Șase pompieri din Alba au fost detașați pe litoral in perioada sezonului estival, pentru a suplimenta efectivele de salvatori Pe intreaga perioada a sezonului estival, peste 450 de pompieri din 19 de județe ale țarii și municipiul București vor suplimenta efectivele de salvatori pregatiți sa deruleze…

- Obisnuiti cu vacantele all inclusive din Bulgaria, Turcia sau Grecia, tot mai multi romani cauta astfel de servicii si pe litoralul romanesc, iar hotelierii spun ca ofertele pe care le au sunt peste cele din strainatate. Vacantele all inclusive se afla in topul preferintelor romanilor, iar in acest…

- Deși suntem in plin sezon estival, stațiunile sunt cam goale. Turiștii sunt dezamagiți nu doar de prețurile mari, ci și de condițiile pe care le ofera litoralul romanesc. Tot mai mulți romani au inceput sa aleaga vacanțele in strainatate in detrimentul celor din țara. Printre destinațiile favorite sunt…

- Totul a avut loc in zona pontonului de pe Lacul Costinești.Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost chemați de martori sa intervina de urgența, dupa ce barbatul in varsta de 53 de ani a fost adus inconștient la mal cu o barca.Medicii nu au mai putut face, insa, nimic pentru a-l aduce la viața, ci doar…

- Cel mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research și-a propus sa identifice atitudinile, comportamentele și percepțiile turiștilor romani cu privire la vacanțele petrecute pe litoralul romanesc, avand in vedere ca sezonul estival a inceput.In topul destinațiilor preferate de turiștii romani…

- Vești bune pentru clujenii care doresc sa ajunga anul acesta pe litoralul romanesc. Hotelierii din stațiunile romanețti anunța reduceri de pana la 70% pe litoral. Pachetele vor fi disponibile incepand cu data de 22 de mai pana pe 18 iunie.Cat costa cazarea?In stațiunea Mamaia, turiștii pot gasi opțiuni…

- In ciuda scumpirilor și a ofertelor atractive de la bulgari, litoralul romanesc ramane o varianta pentru mulți dintre romanii care iși planifica deja concediile. Prețurile variaza de la o stațiune la alta, dar per total sunt mai ridicate comparativ cu anul trecut, pe fondul valului de scumpiri generale…