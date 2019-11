Travel Smart: Cum sa economisesti cu adevarat cand faci rezervari de zboruri si hoteluri in 2020 Calatorii romani pot reduce costurile biletelor de avion cu pana la 56% daca fac rezervarea in perioada optima si isi configureaza calatoriile tinand cont de sfaturile expertilor. De asemenea, pot beneficia de preturi cu pana la 49% mai mici la rezervarea camerelor de hotel. Perioada optima de rezervare difera in cazul calatoriilor in afara Europei de cele intracontinentale.



Echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a analizat rezervarile de zboruri si hoteluri si preturile aferente pentru a identifica cele mai bune perioade de achizitie pentru vacantele din 2020.



