- Guvernul Statelor Unite a atribuit companiei AstraZeneca 486 de milioane de dolari pentru dezvoltarea si furnizarea a pana la 100.000 de doze de tratament cu anticorpi pentru Covid-19, o clasa similara cu a medicamentului cu care a fost tratat presedintele Donald Trump, transmite Reuters.Citește…

- Guvernul SUA a atribuit companiei AstraZeneca 486 de milioane de dolari pentru dezvoltarea si furnizarea a pana la 100.000 de doze de tratament cu anticorpi pentru Covid-19, o clasa similara cu cea a medicamentului cu care a fost tratat presedintele Donald Trump, transmite Reuters, citata de news.ro.Acordul,…

- Presedintele SUA se trateaza cu un cocktail de anticorpi produs de compania Regeneron. Dr. Radu Tincu spune ca, in cazul in care eficienta va fi dovedita de studii ulterioare, acesta este un tratament pentru cauza bolii. Cocktailul nu e lipsit de riscuri, noteaza Mediafax.Cocktailul de anticorpi…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite ale Americii, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, transmit agentiile de presa internationale, citate de cele interne.Alaturi de el, si sotia sa, Melania Trump, a primit un rezultat pozitiv la testarea pentru COvid 19.Cei doi au intrat in izolare,…

- Donald Trump, președintele SUA, a anunțat ca este infectat cu COVID-19. De asemenea, și Melania, soția sa, a fost depistata pozitiva la testul pentru coronavirus. Anunțul a fost facut joi dimineața, pe Twitter, chiar de președintele SUA. Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin…