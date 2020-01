Divele din showbiz acorda o importanța aparte look-ului, in special podoabei capilare. De-a lungul timpului, acestea ne-au povestit ca au apelat la tratamente naturiste pentru hidratarea și regenerarea parului afectat de vopsit ori coafat excesiv. In vreme ce multe vedete prefera varianta produselor profesionale, mai ușor de aplicat, altele ne-au declarat ca imbrațișeaza varianta naturala, folosind maști de par facute in casa. Paula Chirila nu poate uita un episod din copilarie, cand s-a temut ca va fi tunsa la zero. Din fericire, mama ei a apelat la un truc care a dat roade. "Ma spala mama cu…