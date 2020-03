Stiri pe aceeasi tema

- Un medic chinez, care are un laborator in Wuhan, susține ca a reușit sa trateze de COVID-19 noua persoane in varsta cu ajutorul injecțiilor cu celule stem, transmite Daily Mail. Pacienții tratați de doctor fusesera internați cu pneumonie provocata de noul tip de coronavirus.Citește și: Adrian…

- Comisia Nationala de Sanatate din China a publicat un ghid pentru pacientii vindecati de coronavirus in care recomanda autoizolarea la domiciliu pentru 14 zile post-externare, informeaza televiziunea de stat CCTV, citata de EFE.Conform acestui ghid, pacientii externati trebuie sa intre in autoizolare…

- Radiografia unei tinere de 33 de ani, infectata cu coronavirus, arata efectul șocant pe care il are noul virus din China asupra plamanilor. Femeia a ajuns la spitalul din Lanzhou, China , cu o temperatura de 38.8 și respirație ingreunata, dupa o tuse seaca care a ținut-o cinci zile, scrie Daily Mail.Tanara,…

- Un tratament experimental anti-coronavirus este testat pe oameni in Statele Unite. Primul pacient este un american de pe vasul Diamond Princess care a fost oprit din cauza focarului de la bord intr-un port din Japonia. Testul cu medicamentul remdesivir a inceput la Centrul Medical din Omaha al Universitații…

- Pacienții despre care s-a crezut inițial ca s-au vindecat de boala provocata de noul coronavirus coVID-19 și s-au recuperat se pot imbolnavi din nou. Potrivit autoritaților din provincia chineza Guangzhou, 14% dintre persoanele care s-au recuperat și au fost externate au fost depistate din nou pozitiv,…

- Un doctor care a lucrat in schimburi interminabile intr-un spital din Wuhan si a ingrijit bolnavii de coronavirus a distribuit fotografii cu mainile lui sangerande. Doctorii sunt plini de rani pe maini și pe fața, poarta scutece și dorm pe holurile spitalelor.

- Pe rețelele sociale circula imagini care arata starea în care au ajuns medicii și asistentele din China care îi trateaza pe pacienții cu coronavirus.Imaginile arata medici obosiți, cu urme dureroase pe piele lasate de maștile de protecție. Presa locala, citata de Metro, spune ca medicii…

- Medicamente folosite in special pentru tratarea virusului HIV și SIDA sunt utilizate de autoritațile chineze pentru tratarea pacienților din Wuhan care au fost infectați cu coronavirus, a anunțat Comisia pentru Sanatate din Wuhan intr-un comunicat, relateaza CNN, potrivit...