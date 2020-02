Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au stabilit traseul italianului bolnav de coronavirus in Romania. Barbatul infectat cu coronavirus a intrat in contact cu zeci de oameni din momentul in care a ajuns in Oltenia.Acestora li se adauga pasagerii care care au mers cu el in avion atat pe drumul dinspre Italia spre…

- Autoritațile din Dolj și Gorj au intrat in alerta, dupa ce au aflat ca italianul diagnosticat cu coronavirus la Rimini se intorsese din Romania. El s-a intalnit cu rude și cu mai mulți oameni de afaceri.

- Noi detalii in cazul italianului de 71 de ani depistat cu coronavirus, dupa o vizita de patru zile in Romania. Prefectul judetului Gorj a dezvaluit ce s-a intamplat cu sotia, dar si cu socrii acestuia.

- Prefectul judetului Dolj, Dan Narcis Purcarescu, afirma ca, din datele de pana acum, a reiesit ca italianul de 71 de ani care s-a aflat in vizita in Romania, iar la revenirea in Italia a fost confirmat cu coronavirus a intrat in contact, in tara noastra, cu aproximativ 50 de persoane, intre care…

- Un cetatean italian care vizitase recent Romania a fost diagnosticat marți cu coronavirus. Barbatul, in varsta de 71 de ani, e internat la un spital din Rimini. Conform informațiilor prezentate de Antena 3, iubita batranului este din Gorj, iar autoritațile incearca sa o gaseasca. Italianul a fost…

- Un cetatean italian care vizitase recent Romania a fost diagnosticat, astazi, cu coronavirus. Barbatul, in varsta de 71 de ani, e internat la un spital din Rimini. In total au fost inregistrate 23 de cazuri de infectie pana acum in regiunea Emilia-Romagna.Guvernul de la București anunța ca…

- Epidemia de coronavirus e de neoprit si tot mai aproape de Romania! Bilantul alarmant din Italia a crescut in cateva ore la peste 130 de cazuri si trei morti! E tara cu cea mai mare comunitate de romani, iar cateva sute fug zilnic din mijlocul focarului, spre Romania. Un autocar plin este chiar acum…

- Culmea iresponsabilitatii. O persoana diagnosticata cu noul coronavirus s-a dus la o conferinta in Londra, la care au participat 250 de invitati.Toti cei care au fost la eveniment au fost anuntati despre acest lucru printr-un email expediat de oficialii din domeniul Sanatatii.