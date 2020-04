Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada A7, care leaga Bucurestiul de Moldova, ar urma sa aiba 340 de kilometri. Cei de la Asociatia Pro Infrastructura au studiat forma finala a traseului Autostrazii A7 si au gasit in zona Focsani o anomalie.

- Update! Potrivit Prefecturii Argeș, argeșeanul vindecat are 47 de ani. Acesta nu avea antecedente medicale și a stat internat in spital 10 zile, intre 20 – 30 martie. Argeșeanul a venit din Italia pe 18 martie. Argeșean vindecat de coronavirus. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pana astazi,…

- Saisprezece noi cazuri de coronavirus au fost raportate marti dimineata, numarul total al imbolnavirilor ajungand la 184, 6 persoane fiind vindecate. "Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).…

- S-a confirmat primul caz de Coronavirus la nivelul județului Bistrița-Nasaud Un barbat de 32 ani, care se afla in izolare domiciliu dupa ce s-a intors din Italia, a facut duminica noaptea un apel la 112. Acesta, a fost transportat cu izoleta la spital, iar rezultatul probelor a confirmat prezența Coronavirusului.…

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a declarat ca a anulat parteneriatul public-privat pentru autostrada A8, cunoscuta ca „autostrada Unirii”, iar construcția este estimata sa fie finalizata in 2026-2027, noteaza Mediafax .

- Trei mari autostrazi sunt in prezent planificate conform MasterPlanului catre Moldova, iar o a patra - Autostrada Nordului - care nu apare in strategia convenita cu Comisia Europeana, a aparut din nou in discursul politicienilor. Toate cele patru proiecte sunt in diferite stadii de implementare, a explicat…

- "Printr-o decizie pur politica, PNL trimite Romania inapoi cu 10 ani, propunand romanilor ETERNELE STUDII DE FEZABILITATE, in locul demararii DE INDATA a lucrarilor concrete. Din pix, prin decizia de anulare a contractelor de parteneriat public privat pentru cele doua #autostrazi, Comarnic-Brasov si…