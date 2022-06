Traseu modificat pentru mijloacele de transport de pe o linie STPT

Stiri pe aceeasi tema

- Mijloacele de transport public in comun de pe mai multe linii vor circula deviat, in data de 04.06.2022, intre orele 15:00 – 21:00, in acest interval fiind programat evenimentul sportiv “The Colour Run”.

- Validatoarele inteligente vor fi disponibile in toate mijloacele de transport in comun in maximum o luna si, astfel, vom putea valida direct cu cardul bancar titlurile de calatorie, a declarat, marti, in cadrul evenimentului Caravana Smart City, directoru

- Ca urmare a lucrarilor de asfaltare ce se vor desfasura pe strada 1 Decembrie 1918, in data de 14.05.2022, circulatia mijlocelor de transport in comun din zona va fi deviata, pe toata durata programului. Mijloacele de transport in comun vor avea urmatoarele trasee: Tramvaiele liniilor 6a si 6b vor…

- Italienii nu vor mai avea nevoie de permis sanitar si vor putea renunta la masca de protectie incepand de la 1 mai in baruri, restaurante si la birou, purtarea acesteia ramanand insa obligatorie in mijloacele de transport in comun si la cinematograf, info

- Societatea comerciala VIAMSO din Campia Turzii a anunțat ca și-a marit flota de mașini de transport marfa. „Acum, pe langa serviciile de transport cu cele 4 autoutilitare, oferim si TRANSPORT CU UN... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In noaptea de 23 spre 24 aprilie, programul de circulatie pentru liniile de tramvai 1, 2 si 8, liniile de troleibuz 14 si 16 si liniile de autobuz 33 si Expres 7 se va prelungi pana la orele 03:30. Mijloacele de transport vor face o pauza pe durata slujbei religioase, intre orele 24:00 și 01:30, […]…

- Societatea de transport URBIS Baia Mare are mai multe obiective care sunt așteptate a fi atinse in urmatorii patru ani. Printre acestea se numara creșterea anuala a numarului de abonamente și bilete vandute, dar și modernizarea flotei de autobuze, microbuze și troleibuze. Cel puțin asta reiese din Scrisoarea…

- Noua mașini cu numere straine, care au depașit termenului de 180 de zile de aflare pe teritoriul Moldovei, au fost depistate de ofițerii vamali. Mijloacele de transport au fost inmatriculate in Bulgaria, Lituania, Marea Britanie, Polonia și Romania.