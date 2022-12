Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Timișoara, prin Comisia de Circulație, a aprobat inchiderea traficului pe strada Hector, in zona Bastionului Theresia, in serile de 31 decembrie și 1 ianuarie, pentru Festivalul Luminilor. Inchiderea va fi semnalizata pe intrarea de pe bulevardul Revoluției din 1989 și a fost avizata…

- Intre 29 decembrie și 2 ianuarie timișorenii și turiștii se vor bucura de Festival of Lights, un spectacol extraordinar de lumini, proiecții artistice, artificii și jocuri de lasere. Evenimentul, finanțat de Consiliul Județean, prin Muzeul Național al Banatului, are rolul de a marca intrarea in anul…

- Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu doua autospeciale și echipaje specializate pentru asigurare masuri PSI, evaluare și acordare prim ajutor victimelor unui accident rutier produs in municipiul Barlad. In accident au fost implicate doua autoturisme și un mijloc de transport in comun. In…

- Primaria Municipiului Timișoara a anunțat inchiderea traficului rutier in Piața Virgil Economu, adica intersecția Calea Dorobanților cu str. Simion Barnuțiu. Se va lucra etapizat, mai mult pe timpul nopții, dupa cum urmeaza: Etapa I, din data de 26 octombrie ora 20:00, pana in data de 27 octombrie,…

- Veste buna pentru viseuani. Vișeu de Sus va fi primul oraș din Maramureș care va avea serviciu de transport public local format din mijloace de transport exclusiv electrice. In 24 octombrie a fost semnat contractul de furnizare privind achizitionarea a 10 autobuze electrice, in cadrul proiectului „Reducerea…