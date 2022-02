Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier de pe strada Garii va fi inchis pe tronsonul cuprins intre bucla de intoarcere a troleibuzelor și strada Nufar, pana in 2023. Incep lucrarile la Pasajul Solventul. Troleibuzele de pe liniile 13 și 18 vor avea capat de linie stația „Gheorghe Barițiu”.

- In dupa-masa de ieri, 1 februarie, in jurul orei 15.30, polițiștii rutieri din Beclean au depistat și oprit in trafic un barbat de 53 de ani, din Tarlișua, aflat la volanul unei autoutilitare. Acesta a fost oprit pentru control pe strada Garii din localitatea Reteag, iar in urma verificarilor efectuate,…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 1.219 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.663 teste efectuate (din care 1.433 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (668), Dumbravița (99), Giroc (66),…

- CJ Timiș reziliaza contractul cu constructorul responsabil de modernizarea DJ691 Consiliul Județean Timiș a transmis o notificare de reziliere a contractului catre firma care largește la patru benzi drumul dintre Timișoara și Autostrada Vestului prin Dumbravița și Giarmata. Motivul rezilierii contractului…

- Un adolescent a fost injughiat, miercuri, pe o strada aflata in apropiere de centrul orasului Timisoara, dupa ce s-a certat cu un baiat, iar o a treia persoana, o fata, a intervenit si l-a atacat. Politistii i-au gasit in scurt timp si i-au ridicat pe cei doi agresori si au intocmit dosar penal in acest…

- Un barbat in varsta de 25 de ani a fost identificat, miercuri, de polițiștii Secției 1 Timișoara drept hoțul care a furat trei biciclete, ce se aflau neasigurate in parcarea subterana a unei cladiri din Piața 700 din Timișoara. Valoarea totala a bicicletelor era de 4.000 lei, iar furturile au fost comise…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au incheiat rechizitoriul si l-au trimis in judecata pe migrantul din Afganistan care a ucis un alt migrant si l-a ranit pe al doilea, intr-o incaierare pe o strada din Timisoara. Barbatul se afla in arest preventiv si este acuzat de omor si tentativa…