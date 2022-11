Stiri pe aceeasi tema

- Maine, 15 octombrie 2022, se implinesc 100 de ani de cand Regele Ferdinand I și Regina Maria erau incoronați, la Alba Iulia, ca suverani ai tuturor romanilor. Alba Iulia a fost aleasa drept oraș al incoronarii datorita importanței sale simbolice covarșitoare pentru istoria romanilor, pentru ca acest…

- Ceremoniile prin care a fost serbata Ziua Orașului Oradea au marcat joi și Centenarul Incoronarii. Cu acest prilej, in Piața Unirii din Oradea, statuile primilor suverani ai Romaniei Mari, Regele Ferdinand și Regina Maria, au fost impodobite in mod deosebit. Cea a reginei are o mantie din flori care…

- VIDEO/DOCUMENTAR: Povestea Incoronarii de la Alba Iulia din 1922. Imagini de atunci și lucruri neștiute despre regii Romaniei Mari Ziua de 15 octombrie 1922 este ziua in care Regele Ferdinand si Regina Maria au fost incoronati ca regi ai Romaniei Mari. Locul a fost ales simbolic, iar incoronarea a fost…

- Strigatul de ajutor al moților din Apuseni care mureau de foame, in iarna anului 1922. Ce a facut Regina Maria pentru a-i ajuta Iarna dintre anii 1921 – 1922 se pare ca a fost grea pentru moții din Apuseni. Intr-un numar al ziarului Alba-Iulia din 15 ianuarie 2022 reporterii vremii scriau ca ”pier moții…

- Liceul de Arte „Regina Maria”, in parteneriat cu Casa de Cultura a Studenților Alba Iulia, organizeaza miercuri, 12 octombrie 2022, de la orele 18.00, concertul aniversar și expoziția de arte plastice și albume dedicate Centenarului Incoronarii. Acum 100 de ani, la Alba Iulia, avea loc unul dintre cele…

- FOTO| 400 de elevi din Alba Iulia și Blaj au participat la activitați interactive cu polițiștii: Ce le-au transmis oamenii legii FOTO| 400 de elevi din Alba Iulia și Blaj au participat la activitați interactive cu polițiștii: Ce le-au transmis oamenii legii In perioada 21 – 23 septembrie 2022, tinerii…

- Antena 3 a difuzat, marți, o noua inregistrare de la școala de vara a Tineretului Național Liberal, unde viitoarea generație de PNL-iști canta sloganuri vulgare impotriva PSD-iștilor cu care se afla la guvernare. „Ale, ale, ale / Cine e cu PeSeDe / Sa le f***m mamele!”, canta tinerii din PNL, potrivit…

- Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia gazduiește, in perioada 30 august – 20 septembrie 2022, o inedita expoziție de arta cu titlul: „Petrecerea de vis a lui Dali / Dali’s dream party” Expoziția cuprinde, alaturi de o xilografie originala de Salvador Dali, și lucrari din patrimonul Inter-Art Aiud…