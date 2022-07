Trap „exclusiv“ pe Hipodrom Duminica, 24 iulie, pe Hipodromul Ploiești revine… trapul, dupa o lunga perioada, organizatorul curselor – Clubul Sportiv Municipal Ploiești – programand o reuniune exclusiv dedicata cailor trapași. ”Cupa Sultan la trap” reuneste nu mai putin de 5 intreceri, incepand cu orele 10,00, cele mai atractive curse fiind cele rezervate cailor de 4 ani, care vor alerga 2600 de metri, respectiv doua intreceri rezervate cailor cu timpi foarte buni pe Hipodrom, inclusiv o cursa ”start lansat”, de viteza, pe distanta de 1.600 metri. Altfel, ca de obicei, cei mai mici dintre spectatori se vor putea plimba si… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

