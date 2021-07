Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de presa Bursa organizeaza, joi, o noua editie a videoconferintei "Digitalizarea Romaniei", in care va fi abordat inclusiv rolul pe care tehnologia 5G il are in dezvoltarea economica. Potrivit organizatorilor, evenimentul va fi moderat de Eduard Dumitrascu, presedintele Asociatiei Romane pentru…

- ”Cu toate ca, in perioada pandemiei de Covid, sectorul constructiilor a reusit sa sustina in mare masura economia nationala, acest domeniu se confrunta cu o creștere a preturilor anumitor materiale pentru constructii. In aceste condiții, exista riscul aparitiei unor disfunctionalitati in aprovizionarea…

- Traficul de Internet fix a inregistrat o creștere de 51%, cea mai mare din ultimii ani, in timp ce traficul de Internet mobil a avut o creștere de 30%, mai mica comparativ cu anii precedenți, potrivit Raportului de date statistice privind piața de comunicații electronice din Romania pentru anul 2020,…

- Tranzacția prin care Orange va prelua 54% din acțiunile Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom) a fost notificata oficial in aceasta luna la Comisia Europeana, arata datele Executivului european. Daca tranzacția este aprobata, romanii care au internet fix, TV, telefonie fixa ori pachete…

- Alexandru Nazare a declarat ca a vorbit cu fondatorul UiPath despre un centru de excelența in tehnologia RPA (Robotic Process Automation) care sa fie creat in Ministerul Finanțelor. Programatorul Daniel Dines, fondator și director general al startup-ului UiPath, a ajuns primul miliardar in dolari din…

- Raiffeisen Bank a lansat pe bursa româneasca primele obligațiuni verzi, bani ce ar urma sa fie împrumutați firmelor pentru proiecte verzi. Dobânda a fost una mica, de 3,086%/an (maturitate 5 ani), puțin peste inflația prognozata de Banca Naționala a României anul viitor în…