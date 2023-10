Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Elena-Gabriela Ruse s-a calificat spectaculos in sferturile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 259.303 dolari si gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca, dupa ce a invins-o joi pe Anna Bondar din Ungaria, scor 7-6, 6-2.

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig a fost invinsa de rusoaica Ekaterina Makarova, cu 6-2, 2-6, 6-3, joi, in optimile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA), care are loc in BT Arena din Cluj-Napoca si e dotat cu premii totale de 259.303 dolari.Tig (29 ani, 462 WTA) s-a inclinat dupa doua…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat in optimile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca si dotat cu premii totale de 259.303 dolari, miercuri, dupa ce a intrecut-o pe elvetianca Celine Naef cu 6-4, 6-4.

- Elena-Gabriela Ruse s-a calificat spectaculos in optimile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 259.303 dolari si gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca, dupa ce a invins-o marti seara pe a doua favorita, americanca Alycia Parks, cu scorul de 6-2, 1-6, 6-4. Ruse…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig s-a calificat in optimile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA), dotat cu premii totale de 259.303 dolari si care are loc in BT Arena din Cluj-Napoca, dupa ce a invins-o pe grecoaica Martha Matoula cu 6-4, 6-7 (5/7), 6-3.Tig (29 ani, 462 WTA) s-a impus…

- Jucatoarea romana de tenis Miriam Bulgaru s-a calificat, luni seara, in optimile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 259.303 dolari, care are loc in BT Arena din Cluj-Napoca, dupa ce a dispus de turcoaica Ipek Oz cu 7-5, 6-3.Bulgaru (25 ani, 208 WTA), beneficiara…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, principala favorita, va juca impotriva sportivei germane Eva Lys, in prima runda a turneului ransylvania Open (WTA 250), care va avea loc de luni in BT Arena din Cluj-Napoca.Pe tabloul principal de simplu se afla sase jucatoare din Romania: Sorana Cirstea…