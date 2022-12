Transylvania Open, cel mai bun turneul WTA 250 din 2022

Stiri pe aceeasi tema

- Patrick Ciorcila, directorul competiției Transylvania Open, a dezvaluit ca țintește achiziționarea unei licențe de categorie WTA 500, care ar facilita aducerea celor mai bune jucatoare din lume la Cluj-Napoca.

- Gabriela Ruse (Romania, 104 WTA) a pierdut dramatic in optimile de finala ale turneului WTA 250 Transylvania Open de la Cluj-Napoca, scor 1-6, 7-6(8), 6-7(6) cu Xiyu Wang (China, 59 WTA). Gabriela a luptat trei ore și 24 de minute cu Xiyu Wang, dar romanca s-a recunoscut invinsa in tie-break-ul setului…

- Jucatoarea romana Elena Gabriela Ruse (24 ani, 104 WTA) a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului WTA 250 Transylvania Open (Cluj Napoca, Romania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 251.750 de dolari. In optimi, romanca a fost invinsa, dupa o partida…

- Ana Bogdan (29 de ani, 46 WTA), prima jucatoare din Romania care a evoluat la Cluj-Napoca și care a traversat o perioada buna in turneele pe zgura, a fost invinsa la debutul de la Transylvania Open de Jule Niemeier (23 de ani, 74 WTA), scor 6-7 (5), 2-6. Ana Bogdan, cel mai bine clasata jucatoare dintre…

- Fanii tenisului nu s-au inghesuit in Polivalenta din Cluj-Napoca in prima zi a tabloului principal de la Transylvania Open. Tabloul principal al celui mai important turneu de tenis din Romania arata mult mai modest decat la ediția inaugurala de anul trecut. Atunci, printre participante s-au numarat…

- Tragerea la sorți a tabloului principal de la Transylvania Open 2022 a avut loc astazi. Romania va avea cel puțin 4 reprezentante, pe Ana Bogdan (46 WTA), Jaqueline Cristian (82 WTA), Gabriela Ruse (104 WTA) si Irina Bara (146 WTA). Turneul din categoria WTA 250, organizat in sala Polivalenta din Cluj-Napoca,…

- Jucatoarea britanica de origine romana Emma Raducanu, numarul 67 mondial, a anuntat, joi, ca trebuie sa se retraga de la editia 2022 a turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250) din cauza unei accidentari, potrivit unui comunicat publicat de organizatori. Emma Raducanu, care a jucat in aceasta saptamana…

- Reprezentanții turmeului de tenis WTA 250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open, au anuntat participarea in ediția din acest an a lui Eugenie Bouchard. Bouchard are in palmares opt finale WTA si un titlu, iar cea mai buna clasare a sa in clasamentul WTA a fost locul 5. Canadianca a stat departe de terenul…